Slikanica Štefana Turka v igri za nagrado Kristine Brenkove

Za nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico je nominiranih pet del, med njimi Slikar in petelin Štefana Turka. Delo je izšlo pri založbi Mladika, krstno so jo predstavili julija letos pri klubu Sirena v Barkovljah. Slikanica vodi bralca po ustvarjalnih poteh slikarja Lojzeta Spacala.

Ostali nominiranci so Kup zlatega listja Ide Mlakar Črnič z ilustracijami Petra Škerla, 103 uganke Žige Kosca in Petra Škerla, Povabilo Maje P. Kastelic ter Pesmice za najmanjši žep Andreje Borin in ilustratorke Ane Zavadlav. Dobitnik bo znan 22. oktobra.