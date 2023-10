»Slovenci, Trst vas pričakuje«

Ivan Cankar je novembra 1918 v znamenitem tržaškem predavanju Očiščenje in pomlajenje dejal, da bi bila brez Trsta in brez morja svobodna, samostojna in demokratična Jugoslavija mrtva že ob rojstvu. Istega leta je Milko Brezigar v svojem Osnutku slovenskega narodnega gospodarstva izpostavil zelo pomembno vlogo Trsta v slovenski ekonomski stvarnosti na prehodu tedanjih slovenskih dežel iz Avstro-Ogrske monarhije v kraljevino Jugoslavijo.

Gospodarski program, ki ga je napisal Brezigar, je usmerjen liberalno, a je močno socialno navdahnjen. Slovence predstavlja kot »skupino nadarjenih individualistov«, ki bodo morali združiti sile ter iz nekdanjih dežel ustvariti skupno gospodarstvo, »brez katerega ni narodnega obstanka«.

Založba Univerze v Ljubljani je v sklopu zbirke Historia Brezigarjevo delo ponatisnila z naslovom »Vsakdo mora imeti priliko, da udejstvi vse svoje telesne in duševne moči: Milko Brezigar in prvi slovenski program narodnega gospodarstva«. Zelo izčrpno spremno študijo je v knjigi prispeval zgodovinar Božo Repe, ki bo jutri (četrtek, 5.10) ob 18. uri s kolegom Bojanom Balkovcem Brezigarjevo delo predstavil v Tržaškem knjižnem središču.

V razmerah, ko še ni bilo jasno, komu bo pripadal Trst: antantni Italiji, poraženi in skrčeni Avstriji ali ozemeljsko še nedefinirani Jugoslaviji, je Brezigar ne glede na končno rešitev tega vprašanja zapisal, »da mora Trst mora nuditi slovenskim deželam ugodnosti za pomorski izvoz eksportnega blaga ter jim odpreti pot do svetovnega trga za vse importne predmete.«. Vloga tržaških Slovencev je bila po njegovi oceni sicer pomembna, ne pa odločujoča. Rešitev je Brezigar videl v tem, da se Slovenci ne izseljujejo v druge dežele, pač pa v Trst.