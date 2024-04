Slovenija rada bere in je sejmu v Bologni za zgled

»Slovenija je za nas zgled o tem, kako naj se država gostja predstavi na mednarodnem knjižnem sejmu otroške in mladinske literature v Bologni.« Tako je direktorica sejma Elena Pasoli povedala občinstvu na posvetu Slovenija rada bere. Dogodek so Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije in Slovenska sekcija IBBY - Mednarodnega združenja založnikov na področju mladih bralcev priredili v središčni in ugledni mestni knjižnici Salaborsa.

Celodnevni posvet je izrisal dejavnost v Sloveniji na področju branja za najmlajše: od knjižnic do medijev, od mladostnikov vse do jagodnega izbora slovenske knjižne produkcije. Spregovorilo je več kot trideset govornikov. Med temi, ki so imeli pozdravne nagovore, je bila podpredsednica italijanskega IBBY-ja Elisabetta Lippolis, ki je napovedala kongres združenja avgusta letos v Trstu.

Uvodoma je spregovoril tudi Marko Kravos. Prepletal je poslanstvo Društva Bralna značka, ki mu predseduje in ki združuje 7000 mentorjev ter 140.000 mladih bralcev, ter svojo vseživljenjsko zasvojenost z branjem. »Bil je že čas, da me prevzame skrb za bralca, brez katerega je vse moje življenje le hiša iz kart, ki jo bo vsak piš podrl. Ob tej moji zadnji odgovornosti se zavedam, kako bogata je dediščina, a tudi, kako nebogljena je pred sedanjimi izzivi, ki tudi zaradi virtualnih resničnosti in informatiziranih postopkov ogrožajo individualnost človeka, njegovo svobodo, njegovo občutje socialne pripadnosti, njegov etični kompas,« je dejal tržaški pesnik. Skoraj v odmev Kravosovim besedam je izzvenelo razmišljanje Mihe Kovača z naslovom V iskanju izgubljene kompleksnosti: nas umetna inteligenca dela neumne?