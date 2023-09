Slovenska filharmonija vabi tržaško publiko

S prvimi jesenskimi barvami se tudi glasbene ustanove počasi pripravljajo na nove izzive. Nekatere so že zdavnaj poprijele za delo: Slovenska filharmonija je v sredo zjutraj v tržaški kavarni San Marco predstavila sezono 2023-2024, obenem pa zbrane obiskovalce obvestila, da je v prvi polovici septembra priredila že tri uspešne koncerte na ljubljanski tržnici.

Te je povezoval glasbenik in televizijski voditelj Tilen Artač, ki je mimoidoče vabil, naj se preizkusijo kot dirigenti. Zamisel ni bila namenjena le reklamiranju nove sezone, ampak je zainteresirane poslušalce hotela vključiti v nepozabno glasbeno izkušnjo. »Glasba je užitek, če jo lahko izkusimo,» je namreč prepričano izjavil Matej Šarc, direktor in umetniški vodja orkestra Slovenske filharmonije, ko je na tržaški predstavitvi nagovoril novinarje in radovedneže skupaj s svojim pomočnikom in umetniškim vodjo zbora Gregorjem Klančičem. Prav zaradi tega si slovita slovenska ustanova prizadeva, da bi svojo glasbeno ponudbo tudi letos prilagodila najrazličnejšim glasbenim okusom, starostim in zanimanjem.

Ljubljanska gosta sta koncertno sezono predstavila s pomočjo Rossane Paliaga, ki je njune besede tolmačila v italijanščino in pri tem izpostavila najzanimivejša glasbena imena. Letos se obeta kar pestra izbira: na razpolago je približno štirideset glasbenih dogodkov, ki so porazdeljeni na osem tematskih sklopov. Abonma SMS (Same mogočne skladbe) je tako posvečen obsežnim simfoničnim delom, kot je na primer Mahlerjeva Druga simfonija v c-molu, ki bo na sporedu že naslednji teden v Cankarjevem domu pod taktirko priznanega švicarskega dirigenta Charlesa Dutoita. Znotraj tega abonmaja bo nastopil tudi goriški pianist Aleksander Gadžijev, ki se bo 30. in 31. maja 2024 pomeril v izredno zahtevnem in prav zato redko izvajanem Klavirskem koncertu v g-molu, op. 16, ruskega skladatelja Sergeja Prokofjeva.

V Gallusovi dvorani Cankarjevega doma bodo potekali tudi koncerti, ki jih je Slovenska filharmonija združila v dva ločena abonmaja: FKK (Filharmonični klasični koncerti; v tem abonmaju bo nastopila tudi petnajstletna violinistka Patricija Avšič) in SOS (Sodobne orkestrske skladbe) spretno nizata sodobna in klasična dela, pa tudi manj znane skladbe, da bi razširili poslušalčeva glasbena obzorja. Naj omenimo, da bodo letos v ospredju predvsem dirigentke in skladateljice, kot na primer norveška zborovodkinja Grete Pedersen, »živa legenda« v svetu vokalne glasbe, ki ji bomo 28. in 29. marca 2024 lahko prisluhnili v Brahmsovi mojstrovini Nemški rekviem, op. 45. Celoten spored tukaj.

Slovenska filharmonija je novo abonmajsko sezono tudi letos predstavila v Trstu, saj je obisk koncertov, samostojno ali z organiziranim prevozom, postal prijeten običaj za ljubitelje glasbe iz Furlanije - Julijske krajine.

Sezona najstarejše slovenske glasbene ustanove bo tako neposredno dostopna tudi iz Trsta za zainteresirane, ki ne razpolagajo s prevozom ali bi se raje pridružili skupini glasbenih navdušencev s pomočjo radijske postaje Radioattività, ki ponuja rezervacijo vstopnic in avtobusni prevoz za izbrane dogodke (biglietteria@radioattivita.com, 040 30444).

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.