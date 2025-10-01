Slovenska revija Outsider se je posvetila Trstu

Najnovejša številka revije Outsider, ki je posvečena slovenskim arhitekturnim dosežkom, v tokratni številki osrednjo pozornost namenja mestu Trst. Soustvarili so jo številni avtorji, tako Tržačani kot iz Slovenije. Urednik Luka Jerman je izpostavil različne prispevke, od tistega ameriške pisateljice Elizabeth Griffin, ki že vrsto let živi na Opčinah do zapisa arhitektke Valentina Rodani o tržaškem brutalizmu. Tržaški publicist Martin Lissiach pa je v prispevku Prostor dialoga razčlenil različne dimenzije večkulturnega Trsta.

V imenu novih priseljenih Slovencev je svojo življenjsko zgodbo predstavil fizik Peter Šušnjar (v reviji so objavljeni tudi profili drugih »novih Tržačanov«). Naj na tem mestu omenimo še prispevka o arhitekturni zgodovini, ki sta ju pripravili Ana M. Korošec in Neža Kravos ter s Plečnikovo nagrado nagrajeno magistrsko študijo Neže Brankovič o Narodnem domu. Na voljo je tudi nekaj intervjujev, kot sta tista z dosedanjim direktorjem Slovenskega stalnega gledališča Danijelom Malalanom in arhitektom Dimitrijem Waltritschem.

Nagrajena za bogatitev arhitekturne kulture

Revija Outsider izhaja štirikrat letno, njen spletni portal pa je ažuriran dnevno. Leta 2017 je prejela Plečnikovo medaljo za prispevek k bogatitvi arhitekturne kulture. Kot so zapisali v utemeljitvi, si revija in spletni portal prizadevata za poznavalski in hkrati distanciran pogled na prostor. Od leta 2020 skrbi tudi za Plečnikovo trafiko nasproti Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani.