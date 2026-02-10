Slovenski kulturni praznik v Boljuncu z zborovsko odličnostjo

»Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Ko rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak!« Verzi Zdravljice so v petek odmevali v boljunskem gledališču Franceta Prešerna, kjer so ob slovenskem kulturnem prazniku priredili večer z naslovom Bodimo nocoj prešerni. Namen je bil predstaviti zborovsko odličnost in večjezično kulturno dediščino dolinskega območja. Pobuda je nastala v okviru sodelovanja med Občino Dolina in kulturnimi društvi, koncert je spremljal govor novinarke Eve Ciuk, občinstvo je pozdravil dolinski župan Aleksander Coretti.

Ob petju tudi koreografije

Protagonisti večera so bili trije krajevni zbori, ki so se izkazali na deželnem tekmovanju Coro Vivo. Prvi so nastopili najmlajši: led je razbil otroški zbor Fran Venturini od Domja, ki je bil nagrajen za najboljšo izvedbo v kategoriji otroških zborov. Nato je na oder stopil mešani zbor Fran Venturini, ki je na tekmovanju prejel priznanje z odliko. Izvedel je program, posvečen skladatelju in dirigentu Franu Venturiniju.

Zadnja je nastopila Vokalna skupina Primorsko iz Mačkolj, dobitnica velike nagrade za leto 2025, ki je predstavila program, posvečen Pavletu Merkuju in kulturni raznolikosti Furlanije - Julijske krajine. Zbor je predstavil skladbe v furlanščini, slovenščini in italijanščini, nastop so pevke obogatile z izvirnimi koreografijami.

Oba govornika na kulturnem večeru sta se navezala na verze največjega slovenskega pesnika.