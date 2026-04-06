V Sloveniji v sredo nova podražitev pogonskih goriv

Regulirana cena dizelskega goriva bi se brez dodatnih posegov države na bencinskih servisih zunaj avtocestnega omrežja v prihodnjem tednu lahko zvišala na okoli 1,85 evra za liter, so izračunali pri Financah. To bi bilo približno pet centov več kot trenutno. Liter 95-oktanskega bencina naj bi se podražil za tri cente.

Po ocenah Financ bo bencin na bencinskih servisih zunaj avtocestnega omrežja v prihodnjem tednu stal okoli 1,65 evra za liter. Podobno podražitev kot pri dizlu pričakujejo tudi pri kurilnem olju. To bi se po njihovi oceni tako podražilo na nekaj več kot 1,50 evra za liter.

Pri oceni so izhajali iz trenutno veljavnih reguliranih cen pogonskih goriv, ki znašajo 1,616 evra za liter bencina, 1,807 evra za liter dizla in 1,456 evra za liter kurilnega olja.

Na Financah opozarjajo, da ostaja ocena zaradi visoke nihajnosti naftnih trgov in možnosti dodatnih posegov države nekoliko manj predvidljiva. Spomnili so, da je vlada konec marca prešla na tedensko usklajevanje cen, zato se regulirane cene ne spreminjajo več vsak drugi torek, temveč vsak torek. Ker je v ponedeljek dela prost dan, bodo tokrat nove cene uveljavljene v sredo.

Na Financah opozarjajo tudi, da se v Evropa sooča z vse večjimi izzivi pri dobavi dizla. Pri tem se sklicujejo na poročanje Bloomberga, da so se cene dizla na londonski borzi povzpele najvišje po letu 2022, trgovci pa zaradi motenj v Hormuški ožini iščejo sode po vsem svetu in jih preusmerjajo na bistveno daljše poti.

To po navedbah Bloomberga krepi bojazen, da bi se Evropa lahko že v prihodnjih tednih soočila s pomanjkanjem oskrbe, če se pretok skozi ožino ne normalizira.