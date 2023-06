Slovenski Sanremo o staranju brez starosti

Med filmi, ki jih vrtijo na velikem platnu v tržaškem Ljudskem vrtu, kjer so uredili letni kino, bo nocoj ob 21. uri tudi slovenski celovečerec Sanremo. Film sarajevskega režiserja Miroslava Mandiča, v katerem nastopa kar nekaj nekdanjih in sedanjih igralcev Slovenskega stalnega gledališča (SSG) iz Trsta, bodo predvajali v originalu in ga opremili z italijanskimi podnapisi.

Zgodba priletnega Bruna, ki ga pooseblja Sandi Pavlin, bo tako zaživela tudi v objemu visokih kostanjev, kjer so si prireditelji zaželeli zavrteti tudi slovensko zgodbo. Film je nastal v čezmejni koprodukciji in ob sodelovanju deželnega sklada ter deželne filmske komisije FJK in RTV Slovenija.

Dogajanje je osredotočeno na že osivelega, nekoč postavnega gospoda Bruna, ki ga avtor gledalcu predstavi takoj na začetku pripovedi, ko zaprosi mlajše dekle, naj mu posodi kolo, ker bo drugače zamudil, saj ga doma čakata žena in lačen pes. Samo nekaj trenutkov kasneje pa po Bruna pride rešilec, ker je možakar v resnici gost doma za starejše, iz katerega je pobegnil, in spet pozabil, da njegovega preteklega življenja, pokojne žene, hiše z vrtom, v kateri sta živela, in psa v resnici ni več.

Bruno je že več let gost novega okolja, kjer preživlja navidez rutinski vsakdan, pa čeprav je nazadnje tam spoznal Dušo, priletno gospo, v družbi katere preživlja prijetne trenutke tudi v letih »življenjskega zatona«. Oba bolehata za Alzheimerjevo boleznijo. Občasno se srečujeta na vrtu in v jedilnici velikega doma, kjer delita trenutke sedanjika, a se hkrati vsak dan na novo nežno spoznavata, saj pozabita, da sta se že srečala ... Tudi zato se veselita vsakega snidenja, ko ju vsakič znova prijateljsko čustvo preseneti in jima hkrati spet potrdi, da sta še živa.

Režiser Miroslav Mandić je o filmu povedal, da si je zgodbo zamislil, ko je pred leti obiskoval strica v domu za ostarele. Naslov Sanremo pa je izbral kot poklon svojemu otroštvu in času, ko so doma zvesto spremljali popularni festival italijanske popevke. Mandićev oče je oboževal Gigliolo Cinquetti in tudi zato je režiser opremil glasbeno kuliso z njeno pesmijo Non ho l’età.

Sanremo

Država: Slovenija, Italija, 2021

Režija: Miroslav Mandić

Igrajo: Sandi Pavlin, Silva Čušin, Boris Cavazza, Barbara Cerar, Lara Komar in Vladimir Jurc