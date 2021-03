Slovo od Marka Sosiča s posebno prilogo

V Prosvetnem domu na Opčinah se bodo danes dopoldne poslovili od Marka Sosiča (njegova žara bo tu ležala od 10. do 13.30), spominu tržaškega pisatelja in režiserja pa smo se poklonili tudi pri obeh primorskih časopisih. Uredništvi Primorskih novic in Primorskega dnevnika sta združili moči in pripravili posebno prilogo na štirih straneh, v kateri so o Marku Sosiču spregovorili nekateri sopotniki: Aleš Berger, Miljana Cunta, Miroslav Košuta, Aleksander Peršolja, Janko Petrovec, Igor Pison, Susanna Tamaro. V njej objavljamo tudi nekatere pesmi, ki so nastale Marku v spomin, in njegovo kratko zgodbo Ovsene besede, ki je izšla pred natanko 30 leti. O petih romanih, ki jih je napisal, pa bo spregovoril sam Marko Sosič.