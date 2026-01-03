Slovo televizijskih glasbenih kanalov MTV-ja

Z novim letom so se 24-urni televizijski glasbeni kanali MTV-ja, ki je v ZDA začel delovati leta 1981, v Evropi pa šest let pozneje, poslovili, poroča spletni portal MMC RTV SLO. V etru ostajajo le tisti MTV-jevi kanali, ki se osredotočajo na resničnostne oddaje.

Kljub prekinitvi programov prve 24-urne glasbene televizijske postaje na svetu bodo glavni kanali MTV-ja, kot je MTV HD, v Veliki Britaniji, ZDA in drugje ostali na sporedu. Njihov program ni osredotočen na glasbo, ampak se vrti okoli resničnostnih oddaj, kot sta Naked Dating UK in Geordie Shore. MTV bo še dejaven na družbenih omrežjih in Paramountovem pretočnem servisu Paramount+, povzema poročanje revije Rolling Stone spletni portal MMC RTV SLO.

Spremembe so posledica prizadevanja podjetja Paramount Skydance, matične družbe MTV-ja, da bi zmanjšalo stroške. Odločitev, da bodo po manj kot 40 letih ukinili tudi evropski program MTV, naj bi bila posledica spremembe spremljanja glasbe in videospotov – televizijske zaslone so nadomestili družbena omrežja in spletni medij YouTube, ki ponujajo večjo interaktivnost in neposrednost glasbene izkušnje, še poroča MMC RTV SLO.