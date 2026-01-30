Slovo velikanov thrash metala

Ljubitelji heavy metala, bližajo se za vas težki časi. Ameriški velikani thrash metala Megadeth so namreč sporočili, da se poslavljajo. Njihov istoimenski album, ki je izšel prejšnji teden, bo zadnji v skoraj 40 let dolgi karieri, leto 2026 pa bo zaznamovala poslovilna turneja, s katero se bodo dokončno umaknili z glasbenih odrov.

Skupina Megadeth je danes sinonim za heavy metal oziroma hitrejšo različico trash metal. Z zasedbami Metallica, Slayer in Anthrax sestavlja tako imenovano četverico »Big Four« thrash metala in je odločilno pripomogla k razvoju in uspehu tega glasbenega žanra.

Skupino je leta 1983 v Los Angelesu ustanovil pevec in kitarist Dave Mustaine. Karizmatični glasbenik je do nekaj mesecev pred tem bil stalni član mladega benda Metallica. Tik pred snemanjem prvenca Kill ‘Em All pa so ga odpustili, uradno zaradi njegove zlorabe alkohola in mamil. Mustaine je baje res prekomerno užival marsikaj, ravno tako pa tudi drugi člani skupine. Med njim in pevcem Hetfieldom ni bilo filinga, veliko sta se kregala, zato je tudi tokrat zelo verjetno resnica nekje vmes. Dejstvo je, da so ga pred snemanjem prvenca v New Yorku postavili na avtobus za v Los Angeles. »Ko so me odpustili iz Metallice, sem nenadoma postal zelo žejen. Želel sem si krvi, njihove! Prisegel sem si, da bom ustanovil svoj bend, ki bo nujno moral biti hitrejši in težji od njihovega,« je nekoč dejal Mustaine.

In tako je tudi naredil. Takoj po vrnitvi v Los Angeles je ustanovil svoj bend Megadeth. Leto kasneje je izšel prvenec Killing Is My Business ... And Business Is Good!, ki sicer ni doživel takojšnjega uspeha, je pa pritegnil pozornost večjih založb. Bend je stopil pod okrilje velikanke Capitol Records in si s ploščama Rust In Peace in Countdown To Extinction zaslužil svetovni sloves.

V naslednjih letih so se člani skupine večkrat zamenjali, tudi sound glasbe se je spremenil v bolj melodični heavy metal, za kratek čas tudi v hard rock in se nato z novim tisočletjem vrnil k prvotnemu thrash metalu. V zadnjem obdobju je Mustainu začel težiti artritis, šušljalo se je, da bo kariere kmalu konec. In res, lani poleti je bend najavil prihod poslovilne plošče. »Vsaka glasbena kariera se prej ali slej konča. Srečen sem, da jo lahko jaz zaključim pod svojimi pogoji. Potoval sem po celem svetu, pridobil milijone oboževalcev, najtežje pa mi je sedaj, ker se moram od njih posloviti,« je Mustaine dejal v nekem intervjuju. V novem istoimenskem ploščku je thrash metal izrazito v ospredju. Enajst komadov za malo več kot 45 minut težkega metala, polnega trdih kitarski rifov, hitrih bobnov, pravi šus v glavo! Na koncu pa še priredba uspešnice Ride The Lightning, ki so jo Metallica izdali leta 1984, med avtorji komada pa je seveda bil tudi Mustaine.

Maščevanja je konec, pravici je bilo zadoščeno, Mustaine si sedaj lahko končno odpočije.

BLKIIBLK Records, 2026