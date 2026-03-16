Film Ena bitka za drugo pometel s konkurenco

Na sinočnji 98. podelitvi nagrad ameriške filmske akademije v Los Angelesu je film Ena bitka za drugo upravičil vlogo favorita in večer zaključil s šestimi oskarji, vključno z najprestižnejšima nagradama za najboljši film in režijo. Film, ki je prejel tudi prvo zgodovinsko nagrado za najboljšo igralsko zasedbo, je slavil še v kategorijah za prirejeni scenarij, stransko moško vlogo (Sean Penn) ter prejel nagradi za montažo in zvok.



Film Grešniki, ki je v tekmo vstopil z rekordnimi 16 nominacijami, je osvojil štiri zlate kipce, med katerimi izstopa nagrada za najboljšo glavno moško vlogo za Michaela B. Jordana, ekipa pa je bila nagrajena še za izvirni scenarij, glasbo in fotografijo. Jessie Buckley je prejela oskarja za najboljšo glavno žensko vlogo v filmu Hamnet, Amy Madigan so nagradili za stransko žensko vlogo v filmu Ura izginotja, norveški film Sentimentalna vrednost pa je slavil v kategoriji za najboljši mednarodni film.