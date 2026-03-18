Odprta meja s pohodom in odkrivanjem kamnin

Občini Dolina in Hrpelje - Kozina tudi letos prirejata tradicionalno prireditev Odprta meja – Confine aperto po že ustaljeni obliki oziroma s pohodom po Stezi prijateljstva, ki bo v nedeljo.

Program prireditve Odprta meja 1981-2026 je letos bogat, posebno pozornost namenja izobraževanju na področju okolja in odkrivanju lepot Naravnega rezervata Doline Glinščice za najmlajše. Delavnice predstavljajo enkratno priložnost za izobraževanje na področju čezmejnega sodelovanja, varovanja in promocije kulturne in naravne dediščine, za seznanjanje z vprašanji o okolju in sodelovanje šolskih skupin iz obeh držav.

V sprejemnem centru rezervata v Boljuncu bo jutri ob 18. uri predavanje z naslovom Majhno je lepo – znanost in umetnost pod mikroskopom s prof. Bernardom Cesarejem. Predavatelj bo obravnaval mejo med znanstvenim raziskovanjem in umetniškim izražanjem. Z mikroskopskimi posnetki bo pokazal, kako lahko raziskovanje kamnin postane estetska izkušnja.

Predavanje sodi v okvir projekta Interreg Italija–Slovenija Skupno upravljanje in trajnostni razvoj območja klasičnega Krasa – Kras-Carso II. Dogodek bo tudi priložnost za predstavitev novega orodja v sprejemnem centru – velikega osvetljenega panoja Mikrosvet Krasa, posvečenega odkrivanju presenetljivih oblik in barv, ki se skrivajo v kamninah tega območja. Na ogled je vzorec kamnine iz nekdanjega kamnoloma v Boljuncu pod mikroskopom: mikrofosili se spremenijo v presenetljive kompozicije oblik, tekstur in barv, tako da znanost in umetnost pripovedujeta o geološki dediščini Krasa.

V nedeljo bo na vrsti pohod po Stezi prijateljstva. Odhod z italijanske strani meje bo ob 10. uri izpred Sprejemnega centra v Boljuncu, s slovenske strani pa bo pohod startal ob 9. uri z Beke; srečanje obeh skupin je predvideno v Botaču ob 11. uri. Udeleženci bodo pot skupaj nadaljevali proti Beki, kjer bo od 12. ure dalje druženje z glasbenima skupinama Duo limit in Burin ter gostinsko ponudbo v sklopu praznika treh krajevnih skupnosti. To bo priložnost za srečanje županov obmejnih območij v znamenju tesnega sodelovanja med občinami za izboljšanje in krepitev dialoga pri iskanju najboljših rešitev za probleme prostora.

Vstop na dogodke je brezplačen. Pohod bo potekal tudi ob slabem vremenu, program na Beki pa v tem primeru odpade.