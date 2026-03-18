Burja se še krepi, popoldne več sonca

Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje iz FJK je ob 10. uri namerila njen najmočnejši sunek 86 kilometrov na uro

Darko Bradassi
FJK |
18. mar. 2026 | 10:51
    Pogled na Tržaški zaliv ob 10.45 (SPLETNA KAMERA CISAR)
Burja se je v Tržaškem zalivu po pričakovanjih danes okrepila. Ob 10. uri je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje iz FJK namerila njen najmočnejši sunek 86 kilometrov na uro, iz ure v uro pa so njeni sunki močnejši. Civilna zaščita iz FJK je objavila rumeno opozorilo in pričakuje, da bodo njeni sunki v Tržaškem zalivu dosegli 110 kilometrov na uro.

Jutro je bilo povečini oblačno, mestoma je padlo tudi nekaj kapelj dežja. V prihodnjih urah bo postopno manj oblačnosti, popoldne se bo ponekod delno razjasnilo. Nekoliko hladneje bo.

Jutri in v petek bo povečini sončno. Jutri bo še pihala šibka do zmerna burja, ki bo v petek postopno oslabela in ponehala.

