Služkinja gospodarica v goriški postavitvi

Nastala kot intermezzo, postala je uspešnica: Giovanni Battista Pergolesi si je Služkinjo gospodarico – La serva padrona zamislil kot komični intermezzo. V odmoru ’resne’ opere Oholi jetnik – Il prigioniero superbo naj bi se gledalci malce sprostili, nato bi spet prisluhnili operi, ki je bila v središču prireditve. Vendar pa je Pergolesijeva Služkinja gospodarica zasenčila ostale avtorjeve opere in postala njegova najbolj znana. To komično opero, ki jo označujejo za začetnico žanra ’opere buffe’, so v sodelovanju želeli uprizoriti Kulturni center Lojze Bratuž, Glasbeno društvo Musica Nucis in GO!Borderless orchestra. Na odru goriškega centra Bratuž je zaživela v petek, 27. oktobra.

Kot izdaja navedba soudeleženih, gre za širši projekt goriškega območja z odkritim namigom na GO!2025, ki je z Občino Gorica tudi pokrovitelj pobude. Glasbeno društvo Musica Nova domuje v občini Miren, izvajalci so pretežno z goriškega območja in, nenazadnje, je KC Bratuž med glavnimi nosilci glasbenega delovanja v Gorici.

Ob združevanju moči pa je za realizacijo posameznega projekta pomembna začetna spodbuda. Za tokratno je poskrbela Eva Dolinšek, čembalistka, ki je v vlogi umetniške vodje zasnovala uprizoritev. Kot je povedala, se ji je s tem izpolnila dolgoletna želja, da bi na oder postavila krajše operno baročno delo. Pri sami uprizoritvi je sodelovala tudi s svojim čembalom in kot dirigentka malega orkestra. V svoji uvodni besedi v programskem listu je med drugim izpostavila še drugo okoliščino, zaradi katere se je veselila nove goriške postavitve Pergolesijeve Služkinje gospodarice: prva goriška uprizoritev sega namreč v leto 1742, kar pomeni, da je od tistega dogodka preteklo 281 let.

V vlogi Serpine je pela Rebeka Pregelj, Uberto je bil baritonist Lucas Somoza Osterc, medtem ko je Vesponeja igral Matic Stocca. Devetčlanski ansambel GO!Borderless Orchestra so sestavljali: Mojca Jerman, Mojca Batič, Mojca Križnič (prve violine), Clara Bensa, Blaž Terpin (druge violine), Sara Štrancar (viola), Luca Bregant (čelo), Jernej Budin (kontrabas) in Eva Dolinšek (čembalo), ki je tudi vodila orkester. Z doprinosom vseh interpretov so izoblikovali prijetno predstavo.

Več v nedeljskem Primorskem dnevniku.