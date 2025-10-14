Sodobni ples, ki utrjuje plodno sodelovanje med FJK in Vojvodino

V tržaškem gledališču La Contrada bo v torek, 28. oktobra, ob 20. uri prvič gostovalo gledališče iz Novega Sada, najstarejše srbsko gledališče s 75-letno tradicijo. Tržaško publiko bodo zabavali vrhunski plesalci, prireditev sta skupaj priredili Občina Trst in Zveza Srbov v Italiji pod pokroviteljstvom konzulata Republike Srbije v Trstu. Kot je bilo včeraj slišati na novinarski konferenci v Mestni hiši v Trstu, novosadsko gostovanje v Trstu utrjuje večletno plodno sodelovanje med deželo Furlanijo - Julijsko krajino in srbsko deželo Vojvodino. Prireditev, ki nosi naslov Buone vibrazioni, so predstavile Lidija Radovanović, predsednica Zveze Srbov v Italiji, tržaška podžupanja Serena Tonel in Livia Amabilino, vodja gledališča La Contrada. Predstava sodobnega plesa se deli na dva dela: prvi del, v režiji uveljavljenega italijanskega koreografa Jacopa Godanija,ima naslov La danza delle ombre. Drugi del pa je v domeni hrvaške koreografinje Maše Kolar, plesalci bodo zaplesali na melodijo Bolera francoskega skladatelja Mauricea Ravela.

