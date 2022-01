Sosič in Vojnović na odru SSG

Nova produkcija Slovenskega stalnega gledališča Meja sneženja je hkrati poklon nekdanjemu umetniškemu vodji, tržaškemu pisatelju, dramatiku in režiserju Marku Sosiču, ter dramski debi uveljavljenega filmskega režiserja, pisatelja in scenarista Gorana Vojnovića, ki se tokrat prvič preizkuša v vlogi režiserja. Praizvedba dramskega besedila bo doživela premiero v petek, 21. januarja, ob 20. uri v veliki dvorani tržaškega Kulturnega doma, kjer se bo nato zvrstilo pet ponovitev; 7. februrarja bo Meja sneženja na sporedu tudi v goriškem Kulturnem domu.

V družinski freski v enem dejanju bodo bralci romanov Marka Sosiča prepoznali poetiko in teme, ki so lani preminulemo pisatelju in režiserju blizu. Meja sneženja je namreč zgodba o odtujenosti, ksenofobiji, nezaceljenih ranah znotraj družinskega kroga, hkrati pa tudi o iskanju poti do bolj humanega sveta. V glavnih vlogah igrajo Borut Veselko, Nikla Petruška Panizon, Primož Forte in Živa Selan. Predstava je nastala v koprodukciji s Prešernovim gledališčem Kranj.