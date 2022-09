Spletni Smrekar

Na jutrišnji dan pred 80 leti, 1. oktobra 1942, je bil v Gramozni jami pri Ljubljani ustreljen Hinko Smrekar, pionirski slovenski karikaturist in ilustrator. Padel je kot talec, brez sodnega procesa, le dan potem ko ga je italijanska fašistična patrulja aretirala, ker je imel pri sebi uporniški list Radio Vestnik.

»Pretresljiva smrt brez sojenja je dokončno razjasnila velik pomen njegove likovne satire, ki je kritično, a tudi s precejšnjo mero pronicljivega humorja, komentirala domače in svetovno stanje ter ogrožala aktualno oblast,« so ob jutrišnji obletnici zapisali v Narodni galeriji, kjer se v zadnjih letih intenzivno posvečajo vrednotenju Hinka Smrekarja.

Njegovemu ustvarjanju so se poklonili z monumentalno pregledno razstavo v dveh delih, ki je bila na ogled od julija 2021 do februarja 2022. Ob razstavi so izdali tudi katalog, v katerem so predstavili življenje in delo Hinka Smrekarja ter objavili seznam 1840 Smrekarjevih – vseh, do zdaj znanih – del. Katalog je zaradi izjemnega zanimanja pošel, po razprodanem slovenskem katalogu je zdaj na voljo različica v angleškem jeziku.

Angleški katalog, ki skupaj obsega 768 strani, je namenjen strokovni in splošni mednarodni javnosti in predstavlja daleč največjo tujejezično publikacijo o Hinku Smrekarju. Katalog so pripravili s podporo Fundacije Getty iz Los Angelesa, v okviru njihove iniciative The Paper Project pa je bil del sredstev namenjen tudi za pripravo spletne strani, posvečene umetniku.

Vse na enem mestu »In če si se pokazal kjer koli nepoučenega, te je kaj rad ljubeznivo žolčno nadrl. “Literat in vsak umetnik morata vedeti vse,” je poudarjal.

“Kako hočeš pisati sodobno novelo ali roman, če ne poznaš cene mleku ali najnovejše oslovske uredbe glede družinskih doklad.”« Tako se je Vladimir Bartol spominjal Hinka Smrekarja in to je le eden od citatov, ki jih je mogoče prebrati na novi spletni strani https://smrekar.ng-slo.si. Objavljena je v slovenščini in angleščini, namenjena pa vsem, ki jih zanima pobliže spoznati Hinka Smrekarja. Na voljo je deset esejev o njegovem življenju, prijateljstvih in ustvarjanju, videoteka s predavanji in video-opisi njegovih del, posebno pozornost pa posvečajo mlajšim obiskovalcem; v zbirki vsebin Za mlade so na primer na voljo Smrekarjeva abeceda, kviz, sestavljenka in še kaj.

V Narodni galeriji so posebno ponosni na spletno galerijo, kjer je predstavljenih več kot 250 Smrekarjevih del, med drugim tudi celoten Slovanski tarok z opisi prizorov in protostrip Henrik Smrekar – črnovojnik.