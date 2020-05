Spletno podelili tantadruje

Podelitev nagrad tantadruj, ki jo prirejajo primorska gledališča (SSG, SNG Nova Gorica in Gledališče Koper) je letos potekala na spletu. Razglasitev je povezovala tržaška igralka Lara Komar, scenarij je pripravil Danijel Malalan, režiser virtualne razglasitve pa je Jaka Ivanc.

Dobitniki letošnjih nagrad po kategorijah so:

- za življenjsko delo kostumografinja Marija Vidau;

- za igralsko stvaritev igralec Jurij Drevenšek za vlogo radijskega novinarja v drami Na valovih Saše Pavček, v režiji Alena Jelena ter koprodukciji SSG Trst in ŠKUC gledališča v sodelovanju s Cankarjevim domom;

- za predstavo v celoti Šest oseb išče avtorja, v režiji Paola Magellija in produkciji SNG Nova Gorica;

- za gledališke dosežke: ekipa pod vodstvom Jake Ivanca, dramaturginje Ire Ratej in tehničnega vodje Iva Štokoviča za niz spletnih bralnih uprizoritev Cankarjevih dram v projektu Gledališče za maturo.