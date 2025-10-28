SSG v novo sezono z veliko produkcijo

Velika igralska zasedba, velik režiser in velik tekst: Slovensko stalno gledališče vstopa v sezono 2025/26 na enega boljših možnih načinov, s premiero Kavarne (La bottega del caffè) Carla Goldonija v režiji Janusza Kice. Na odru jo bo poustvarila velika zasedba, ki jo sestavljajo člani umetniškega jedra SSG Primož Forte, Tina Gunzek, Nikla Petruška Panizon in Franko Korošec ter gostujoči igralci Alojz Svete, Aleš Valič, Romeo Grebenšek, Lara Jankovič, Francesco Borchi ter Tržačan Nejc Kravos, študent na ljubljanski akademiji AGRFT.
Premiera bo v v petek, 31. oktobra, ob 20. uri v tržaškem Kulturnem domu, ponovitve si bodo sledile od 7. do 16. novembra, 10. novembra bo na sporedu uprizoritev za goriške abonente (v Kulturnem centru Bratuž).
Zakaj igrati 300 let staro komedijo, se je na današnjem srečanju z mediji vprašal poljski režiser Kica. Ker je Goldoni velik avtor, ki je spremenil gledališko govorico, odvrgel maske in stare kalupe ter na oder postavil realnega človeka. Kica je njegove male in velike zgodbe, zlasti pa male in velike šibkosti, preselil s trga za zidove sodobne kavarne, okrog dišečega kavnega aparata ...
Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.