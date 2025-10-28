SSG v novo sezono z veliko produkcijo

Dark Theme

Velika igralska zasedba, velik režiser in velik tekst: Slovensko stalno gledališče vstopa v sezono 2025/26 na enega boljših možnih načinov, s premiero Kavarne (La bottega del caffè) Carla Goldonija v režiji Janusza Kice. Na odru jo bo poustvarila velika zasedba, ki jo sestavljajo člani umetniškega jedra SSG Primož Forte, Tina Gunzek, Nikla Petruška Panizon in Franko Korošec ter gostujoči igralci Alojz Svete, Aleš Valič, Romeo Grebenšek, Lara Jankovič, Francesco Borchi ter Tržačan Nejc Kravos, študent na ljubljanski akademiji AGRFT.

Posnetek s tiskovne konference (FOTODAMJ@N)

Premiera bo v v petek, 31. oktobra, ob 20. uri v tržaškem Kulturnem domu, ponovitve si bodo sledile od 7. do 16. novembra, 10. novembra bo na sporedu uprizoritev za goriške abonente (v Kulturnem centru Bratuž).

Režiser Janusz Kica (FOTODAMJ@N)