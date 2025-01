Ob začetku novega leta in predstavitvi nove koprodukcije vabi Slovensko stalno gledališče na kavo tako novinarje kot gledalce, abonente in sploh prijatelje gledališča. Jutri, 7. januarja, ob 10.30 bo v kavarni v traškem Kulturnem domu v Ulici Petronio direktor SSG Danijel Malalan vodil pogovor z ustvarjalno ekipo predstave Tako bližji, ki jo napisal Luca Quaia in v slovenščino prevedel Janko Petrovec. Protagonistka monodrame je tržaška igralka Lara Komar.