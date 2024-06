SSG z navdušujočo »štiridnevnico« v parku muzeja Sartorio

Let’s Play bo ta konec tedna zaprl zastor v parku muzeja Sartorio z navdušujočo »štiridnevnico« Slovenskega stalnega gledališča. Od četrtka do nedelje bo vsak dan ob 21.00 na sporedu predstava: najprej koprodukcija, nato avtorski projekt, nazadnje poletna krstna izvedba.

Igralci Ariella Reggio, Alessandro Mizzi in Ilija Ota bodo v četrtek, 27. junija stopili na oder z zadnjo ponovitvijo letošnje koprodukcije SSG, Gledališča La Contrada in Gledališča Miela Trst je morje, ki govori o značaju in zgodovini Tržačanov s pripovedjo o njihovi ljubezni do morja. Predstava z režijo Lina Marrazza je morsko potovanje na krilih besed tržaških pisateljev, z izvirno glasbo in videoprispevki zgodovinarjev, pristaniških delavcev, pesnikov in prebivalcev mesta.

V petek, 28. junija bo na sporedu ponovitev avtorskega projekta Patrizie Jurinčič Finžgar Kaplja soli, ki govori na originalen način o morju in bolj splošno o vodi s prepletom mitov in zgodb iz različnih krajev sveta. Pripoved podpira v živo igranje kitarista Janoša Jurinčiča.

V soboto in v nedeljo pa bo zaživela čisto nova predstava Chevap.chef iz niza uprizoritev, ki so v zadnjih letih poudarile vrednoto večkulturnega Trsta z večjezičnimi besedili, ki omogočajo vsem ogled brez nadnapisov. Uigrana avtorska ekipa, v kateri imata tudi tokrat glavno vlogo Sabrina Morena in Martin Lissiach, bo s pomočjo Eve Mauri in igralca Franka Korošca prehodila zgodovino čevapčičev skozi stoletja in države. Na video posnetkih sodelujejo igralci, kuharji, antropologi, pisatelji, ki sestavljajo mozaik pričevanj o hrani, ki povezuje balkanski in širši sredozemski svet.

Blagajna muzeja bo odprta uro pred začetkom vsake predstave.