Stalno gledališče FJK hoče privabiti čim več ljudi

Teater kot kraj prijetnega združevanja: Stalno gledališče FJK je sezono 2025–2026 opremilo z vabilom Intratteniamoci (Razvedrimo se). Kot je na včerajšnji predstavitvi naslednje sezone pojasnjeval predsednik gledališča Francesco Granbassi, so z izbranim geslom želeli v dvorane tržaškega Rossetti pritegniti čim več ljudi in jim ponuditi kulturno razvedrilo.

Novonastala vez z Verdijem

Nova sezona, o kateri je malo podrobneje za dolgim predsednikovim uvodom spregovoril umetniški vodja Paolo Valerio, se bo začela 7. oktobra s predstavo Trieste 1954 (Trst 1954), uprizorjeno 26. oktobra lani. Nastala je v sodelovanju s tržaškim opernim gledališče Verdi, spomladi 2026 bodo sodelovanje nadgradili z nenavadnim projektom v Valeriovi režiji, in sicer s Shakespearovo dramo Romeo in Julija v gledališki in glasbeni predstavitvi. Novonastalo vez Rossetti – Verdi gre jemati kot pomembnejšo novost.

Velik poudarek so na razkritju programa za naslednjo sezono dali produkcijam in koprodukcijam. Med novimi, ki so razvrščene tako v veliko kot malo dvorano, so izpostavili uprizoritev Argo (novembra – decembra 2025), povzeto po daljši pripovedi Mariagrazie Ciani Storia, osredotočeni na spomine deklice, ki se je v ezulskem valu z družino izselila iz Pulja.

Rocky Horror Show in Cats

Šest muzikalov je zagotovljenih, dve sta mednarodni produkciji – Rocky Horror Show in Cats, dve italijanski izvedbi tujih muzikalov – Singin’ in the Rain (Cantando sotto la pioggia) in We Will Rock You ter dva italijanska – Sherlock Holmes in I tre moschettieri (Trije mušketirji). Poleg tradicionalnega decembrskega Hrestača se bosta zvrstili prestižnejši plesni gostovanji, in sicer Gruzijskega nacionalnega baleta in skupine Momix.

Tudi pred naslednjo veliko nočjo bo v Trst prišel dunajski orkester Wiener Symphoniker.

