Iz Piemonta prinesle kar štiri nagrade

Vokalna skupina Primorsko iz Mačkolj, ki jo vodi Aleksandra Pertot, je minuli vikend na zborovskem tekmovanju Concorso polifonico del Lago Maggiore v Verbanii v Piemontu prejela eno prvo in eno drugo mesto ter dve posebni priznanji. V komisiji zborovskega tekmovanja je bil tudi goriški pevovodja David Bandelj.

V soboto je bilo na sporedu tekmovanje v izvajanju skladb enega avtorja. Mačkoljanske pevke so pripravile program skladb Pavleta Merkuja. Skladbe sta s flavto spremljali pevki Alexa Gherbassi in Nanika Smotlak. Ta dan so osvojile prvo mesto in prejele posebno nagrado Feniarco za najboljšo izvedbo skladbe sodobnega italijanskega skladatelja, za skladbo Ghirin ghirin gaia, napisano na besedilo tržaškega pesnika Claudia Grisancicha.

V nedeljo pa je bilo v cerkvi Santa Marta v Verbanii na programu tekmovanje v izvajanju ljudskih pesmi in napevov. Članice ŽVS Primorsko so na odru nastopile s programom istrskih skladb, prepletale so petje v slovenščini, italijanščini in hrvaščini. Ta dan so se uvrstile na skupno drugo mesto in prejele posebno nagrado Fondazione comunitaria del VCO za najboljšo izvedbo programsko najbolj zanimivega umetniškega programa. Tako v soboto kot v nedeljo so pevke še prejele vabilo na velikem finalnem nastopu v nedeljo popoldne.

Pevke so se na odru tudi gibale, v soboto in nedeljo so v nastop vključile koreografijo, ki jo je zanje pripravila koreografinja Panda van Proosdij. Med nedeljskim nastopom so pevke dokazale, da poznajo tudi istrske plesne ritme, korake jih je naučil vaditelj folklornih plesov Peter Suhadolc.