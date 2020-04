Štiri nedelje v družbi SSG

Izgovor, da ne zahajamo na predstave Slovenskega stalnega gledališča, ker je (vsaj v Trstu) križ s parkirišči, ne zdrži več. V nedeljo pride namreč Slovensko stalno gledališče k nam na dom. In naslednjo nedeljo tudi, vse do konca aprila (in upamo tudi izrednih ukrepov za preprečevanje širitve koronavirusa). Digitalne sezone so novo sredstvo, ki ga gledališča vsega sveta uporabljajo, da bi vsaj na razdaljo ohranila stik z občinstvom. Za štiri nedeljske uprizoritve bo poskrbelo tudi Slovensko stalno gledališče – za ogled potrebujemo samo računalnik in spletno povezavo; na sporedu bodo namreč ob 18. uri na Facebook strani Slovenskega stalnega gledališča (ta je dostopna tudi tistim, ki nimajo osebnega profila).

Klasika za začetek ...

Dobrodošlico digitalni sezoni SSG z vami bo 5. aprila izrekla slovenska literatura z legendarnim besedilom in protagonistom. Na sporedu bodo namreč Cankarjevi Hlapci v izvirni postavitvi režiserja Sebastijana Horvata, s katero je tržaško gledališče tekmovalo na 50. Borštnikovem srečanju. Mnogi so takrat govorili o eni najboljših uprizoritev Hlapcev v zgodovini slovenskega gledališča, saj je priredba evidentirala najbolj aktualne vsebine in sporočila te kultne politične drame, hkrati pa se poklonila tudi zgodovini uprizarjanja Cankarjeve mojstrovine. Ta je bila namreč prvič uprizorjena ravno v Trstu leta 1919, vlogo Jermana pa tokrat ponovno odigra Radko Polič, ki je na odru igralec in hkrati lik, legendarni interpret te vloge (v 80. letih) in tragični junak, ki gledalcu postavlja zrcalo. Horvatovi Hlapci so zgodba o ljudeh brez pokončne in etične drže, ki v življenju in poklicu opuščajo svoje ideale. V predstavi igrajo še Romeo Grebenšek (mladi Jerman), Jure Kopušar (Župnik), Nikla Petruška Panizon (Lojzka), Iztok Drabik Jug (Nadučitelj), Primož Forte (Kalander), Maja Blagovič (Mati), Matija Rupel (Komar), Patrizia Jurinčič (Minka), Tina Gunzek (Anka) in Luka Cimprič (Pisek).

Teden kasneje, na velikonočni dan, bo Slovensko stalno gledališče poskrbelo za romantično glasbeno doživetje s predstavo, ki vrednoti talente mlajših domačih ustvarjalcev. Ob 18. uri bodo gledalci vstopili v svet off-broadwayskega muzikala Zadnjih pet let Jasona Roberta Browna z Danijelom Malalanom in Patrizio Jurinčič (režija Jasmin Kovic). Ljubitelji jidiš humorja bodo prišli na svoj račun v nedeljo, 19. aprila, s predstavo Goldbergove variacije Georgeja Taborija. Uprizoritev je režiral Robert Waltl, dramaturgijo je podpisal Ivica Buljan, v nosilnih vlogah sta izstopala Vladimir Jurc in Tadej Pišek. Starosta tržaškega igralskega ansambla Jurc pa bo protagonist tudi zadnje predstave iz niza SSG z vami. V nedeljo, 26. aprila, bo z Ivom Banom nastopil v drami Videz vara Thomasa Bernharda, enega najboljših avstrijskih piscev 20. stoletja, v režiji Dušan Mlakarja.