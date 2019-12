Sto dejstev o Prekmurju

V poplavi knjig, ki jih vsako leto predstavijo na Slovenskem knjižnem sejmu, je mojo pozornost pritegnila lepo oblikovana zeleno-črna publikacija 100 dejstev o Prekmurju. Založil in izdal jo je tamkajšnji Pomurski muzej iz Murske Sobote ob letošnji 100. obletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom – bilo je namreč 17. avgusta 1919, ko je po določilih Pariške mirovne konference in več stoletjih madžarske oblasti Prekmurje pripadlo Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Eno od 100 zbranih dejstev pravi, da je takrat tu živelo okoli 78 % Slovencev, njihov jezik pa je bil kljub temu dolga stoletja izrinjen iz javnega življenja.

100 dejstev o Prekmurju ni ena od tolikih spominskih publikacij, zgodovinskih knjig ali brošur. Avtorica Metka Fujs, sicer zgodovinarka, se je odločila za inovativen pristop: Prekmurje predstaviti skozi zelo strnjene zemljepisne, naravne, zgodovinske, etnološke, kulturne, kulinarične in druge podatke.