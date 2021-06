Stoletje mjuzikla drevi v Novi Gorici

V Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Nova Gorica bo drevi premiera predstave Stoletje mjuzikla v režiji Stanislava Moše. Koprodukcija primorskih gledališč, ki je že doživela premiero na Primorskem poletnem festivalu in lani septembra v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu, predstavlja najbolj prepoznavne in vokalno zahtevne pevske točke iz broadwayskih muzikalov.

Nastopajo igralci in pevci Tinkara Kovač, Jure Kopušar, Rok Matek, Patrizia Jurinčič Finžgar, Lara Komar, Primož Forte, Petr Gazdik, Dušan Vitazek, Oldrich Smysl, Anja Drnovšek in Greblo ter plesalci Siniša Bukinac, Tjaša Bucik, Matevž Česen, Tian Ćehić, Angelo Menolascina, Jurij Batagelj, Dana Petretič in Eva Tancer.