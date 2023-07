Svetovna histerija bo obiskala Trst

Že dvajseto leto bo glasbeno srečanje Etno Histeria za 14 dni združilo 70 vrhunskih glasbenikov iz 21 držav. Projekt se je rodil v okviru festivala Plavajoči grad, ki bo letos potekal od 27. do 30. julija v okolici Grada Snežnik. Po lanskem uspešnem nastopu v Barkovljah, bo letos mednarodna skupina glasbenikov ponovno nastopila pred tržaško publiko, in sicer v ponedeljek, 24. julija, ob 21. uri na Verdijevem trgu. Večer prireja Zveza slovenskih kulturnih društev in sodi v niz dogodkov Trieste Estate Občine Trst ter projekta Slofest 2023, ki ga je podprla Avtonomna dežela FJK.

Člani orkestra Etno Histeria se v petih dneh po posluhu naučijo in nato še zaranžirajo približno uro in pol dolg glasbeni program. Učenje poteka horizontalno, saj udeleženci učijo drug drugega, vsako leto pa orkester koordinira nova ekipa mentorjev. Glasbeniki si med seboj izmenjujejo ljudske in tradicionalne skladbe iz svojih okolij, v nekaterih primerih tudi avtorske skladbe, ki se nato manifestirajo v zvoku avtorske interpretacije. Večina programa je tako postavljena na lokalnih ljudskih vižah in napevih posameznih glasbenikov (npr. bolgarska kopanitsa, švedski scottish, slovenska pesem ...). Repertoar je vsako leto nov, mnogokrat pa se orkestru na koncertih pridružijo drugi glasbeni gostje (npr. Jani Kutin, Rok Trkaj, Jani Kovačič, duo Past ...).

Po intenzivnem tednu vzajemnega učenja se orkester odpravi na turnejo (danes bodo na primer nastopili v Prezidu na Hrvaškem, v nedeljo na Prešernovem trgu v Kopru) in na koncertih postreže z »okusno mineštro« skladb s celega sveta, ki jih začini z avtorskim pristopom vsakega od udeležencev. Do sedaj je orkester izdal že štiri albume, njegov čar pa je tudi ta, da se po turneji orkester vsako leto znova razide in vsako leto znova tudi vzkali.