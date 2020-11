Tadej Golob se po nesreči vrača z Virusom

Eden izmed težko pričakovanih dogodkov letošnjega slovenskega e-knjižnega sejma, ki te dni poteka v Ljubljani oziroma na spletu, je bil zagotovo včerajšnji pogovor s trenutno najbrž najuspešnejšim slovenskim pisateljem Tadejem Golobom, prvim po alpinistični nesreči. Naj spomnimo: nesreča, do katere je prišlo pred skoraj tremi meseci, se ni zgodila med plezanjem, temveč med sestopom po zavarovani planinski poti z Loške stene na višini 1700 metrov. Zdravstveno stanje Tadeja Goloba je bilo več dni kritično, utrpel je številne poškodbe, deset dni je preživel v komi.

V Mariboru rojeni pisatelj (1967) je na včerajšnjem dogodku – sicer ekspresni, a vsebinsko poln pogovor z Golobom je vodil novinar Marjan Žiberna – prvič spregovoril o tistem zgodnjem septembrskem dnevu, o padcu v globino in o lastnih spominih na ta dogodek. »Sam nisem niti vedel, kaj se mi je zgodilo, spraševal sem svojo punco in ona je rekla, da sem se poškodoval v hribih. Bil sem zelo neprijetno presenečen, saj nisem imel v spominu, da sem šel v hribe. Sploh se nisem spominjal, kam sem šel,« je med drugim dejal Golob, kateremu se šele sedaj, tudi po fotografijah, ki jih je posnel, počasi vrača spomin. Po nesreči precej dobro okreva, o čemer priča tudi dejstvo, da je v zadnjih tednih dokončal svoje najnovejše literarno delo, s katerim se vrača med oboževalce kriminalista Tarasa Birse.

Med zaključevanjem novega kriminalnega romana, ki nosi naslov Virus, ga je pestila zlasti utrujenost. »Po tej nesreči sem nonstop utrujen in težko zdržim za mizo več kot recimo dve uri. Kar se možganov tiče, je vse tako, kot je bilo prej, kar se tiče pa energije, je pa te precej manj, kot prej,« je ob tem dodal Golob. Navkljub povedanemu pa naj bi knjiga s pomenljivim in aktualnim naslovom Virus, tudi zaradi zavzetosti Tadeja Goloba, izšla že v mesecu decembru. »Gre za čistokrvno kriminalko in komentarji ob prvem branju urednice Jelke Ciglenečki (Založba Goga) so z njene strani naravnost fantastični,« je še dejal Golob. Vsebine sicer ni razkril, je pa napovedal, da je kriminalka postavljena v čas koronakrize, govor pa je tudi o virusu kot kriminalnem, družbenem in političnem stanju.

Ob koncu pogovora je beseda nanesla še na TV serijo Jezero, ki jo je TV Slovenija posnela po njegovi istoimenski uspešnici. Tej naj bi sledilo snemanje Leninovega parka in Doline rož; po besedah Tadeja Goloba naj bi bila vsaka posneta v šestih delih, snemanje pa naj bi se pričelo v naslednjem letu. Pri seriji naj bi sodelovala ista ekipa kot pri Jezeru.