Tavanje po Venetu v svojevrstni baladi

Na dan, ko v italijanske kinodvorane prihaja film o palestinskem dekletcu The voice of Hind Rajab, ki je začetek septembra presunil gledalce beneške Mostre, se premierno predstavlja občinstvu tudi novi celovečerec Francesca Sossaia Le città di pianura (Nižinska mesta).

Sossai je šestintridesetletni režiser in scenarist, rojen v mestecu Feltre pri Bellunu, od koder se je že zelo mlad odselil v Rim, kjer je diplomiral iz angleškega in nemškega jezika ter nato dokončal študij režije na prestižni berlinski filmski akademiji. Kljub mednarodni študijski poti se ni nikoli izneveril svojemu rodnemu kraju in z zgodbami, ki so globoko zakoreninjene v to okolje, je vsakič znova prepričal najprej selektorje festivala v Cannesu, nato pa tudi gledalce vsega sveta. Francoski festival je po leta 2023 nagrajenem kratkometražcu Il compleanno di Enrico (Enricov rojstni dan) tudi letos predstavil nov Sossaiev film, Le città di pianura.

Dokaj poseben road movie je postavljen v Veneto, med kraje in ljudi, ki jih Sossai zelo dobro pozna. Doriano in Carlobianchi sta prijatelja srednjih let, ki ju je življenje že zdavnaj razočaralo. Kljub vsemu pa zdolgočaseno zasledujeta smisel vsakdana in se rada pomudita v že poznanih barih in gostilnah bližnje ter bolj oddaljene okolice.

Med svojimi pogovori se večkrat sklicujeta na življenjsko resnico, o kateri pravita, da sta jo že zdavnaj odkrila, pa čeprav se je v trenutkih treznosti ne uspeta spomniti. Vselej pripovedujeta o še tretjem članu prijateljske druščine, Geniu, ki se je pred leti po obsodbi zaradi stečaja zatekel v Argentino. Končno se baje lahko spet vrne domov in Doriano in Carlobianchi se zato odpravita do Benetk, kjer naj bi Genio pristal. Med zabavnim tavanjem prijatelja spoznata tudi mladega študenta Giulia, ki v paru vidi čisto poseben vzor ali vsaj človeka, ki sta se pobotala z usodo in se ne ukvarjata s stresom in težavami današnje družbe.

V svojevrstni baladi, ki zelo spominja na filme, postavljene v odtujena mesta ameriškega zahoda, sledimo zgodbi dveh navidezno izgubljenih duš, ki pa sta kljub vsemu ostali zvesti času, sanjam in prostoru svoje mladosti. V vlogi Doriana igra pevec in basist Pierpaolo Capovilla, ustanovitelj skupin One dimensional man in Teatro degli orrori.

Le città di pianura

Država: Italija in Francija, 2025

Režija: Francesco Sossai

Igrajo: Sergio Romano, Pierpaolo Capovilla in Filippo Scotti