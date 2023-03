Tokrat manj temačni Depeche Mode

Dolgih šest let je že minilo od zadnjega ploščka angleškega benda Depeche Mode. Spirit je namreč izšel leta 2017, danes pa imamo v rokah nov glasbeni material. Prejšnji teden je zagledal luč studijski album Memento Mori, izdala pa sta ga glasbeni založbi Columbia Records in Mute Records.

Skupina Depeche Mode igra že več kot štirideset let. Bend so namreč daljnega leta 1980 ustanovili pevec Dave Gahan, pianist in kitarist Martin Gore, basist in pianist Andy Fletcher - Fletch ter glasbenik Vince Clark, katerega je že dve leti kasneje zamenjal Alan Wilder. Depeche Mode so v dolgi glasbeni karieri izdali petnajst studijskih plošč in dodobra zaznamovali glasbeno sceno osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja. Njihova temačna glasba, polna sintetizatorjev zvoka in elektronskih efektov je danes prava »glasbena garancija«. Skupina polni stadione celega sveta, prodala pa je več kot sto milijonov ploščkov.

Bend je lani utrpel močan udarec. Zaradi hude bolezni je namreč umrl eden izmed ustanoviteljev Andy Fletcher. Nov album Memento Mori je sicer nastajal že med pandemijo, snemanje pa se je začelo po Fletcherjevi smrti. »Ta projekt smo začeli v zgodnjem obdobju pandemije, zato smo tudi veliko navdiha črpali iz tistega časa in občutkov. Po Fletchovi smrti smo se odločili nadaljevati, saj smo prepričani, da bi tako tudi sam želel, in to je projektu v bistvu dalo dodaten pomen,« je v nekem intervjuju povedal glavni avtor komadov Martin Gore. Pevec Dave Gahan pa je dodal: »Fletchu bi bil ta album všeč. Resnično se veselimo, da ga bomo kmalu delili z vami, in komaj čakamo, da vam ga predstavimo v živo.«

Depeche Mode so marca začeli svetovno turnejo, na kateri predstavljajo novo ploščo, nastopili pa bodo tudi v Zagrebu, in sicer 23. julija. Za producentsko plat albuma je tudi tokrat poskrbel James Ford – glasbeni producent, ki je v zadnjih letih sodeloval s številnimi svetovno znanimi zvezdami, kot so Arctic Monkeys, Florence & The Machine, Klaxons, Mumford & Sons idr. Plošček sta Gahan in Gore posnela med julijem in oktobrom lani v Kaliforniji. Ob Fordu sta pri snemanju bila v temeljito pomoč tudi italijanska glasbenika Davide Rossi in Marta Salogni.

Končni rezultat je dvanajst pesmi za nekaj več kot petdeset minut glasbe. Ta je nasploh manj »temačna« kot ponavadi in ima zato nekoliko bolj pozitiven pridih. Prvi single Ghosts Again je kritika pozdravila z navdušenjem, tudi skladba People Are Good je dobra in nekoliko spominja na nemške legende Kraftwerk. Don’t Say You Love Me je prijetna balada, My Favourite Stranger pa komad v pravem Roxy Music stilu.

Memento Mori

Depeche Mode

Synth pop

Columbia Records, 2023