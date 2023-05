TPPZ - po turneji po BiH jih sedaj čaka Rossetti

Ko je treba pritisniti na plin, se pevci Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič ne obotavljajo. Še vselej je veljalo, da sta zlasti april in maj »vroča« meseca, kar se nastopov tiče, letošnja 50-letnica pa je pevce pahnila v še pestrejše obdobje. Takoj po uspešnem, razprodanem koncertu v Cankarjevem domu v Ljubljani (27. aprila), se je zbor podal na gostovanje v Bosno in Hercegovino.

80 let od bitke za ranjence

Na povabilo Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata (SUBNOR) BiH, s podpredsednikom Nijazem Skenderagićem na čelu, se je zbor v soboto, 6. maja, udeležil spominske proslave v Jablanici, ob 80-letnici bitke na Neretvi. V bitki, ki je znana tudi kot bitka za ranjence, so se partizani znašli v obroču sovražnika, toda z ukano in z več kakor 4000 ranjenci se jim je uspelo rešiti – porušili so most, postavili brv in prečkali reko Neretvo.

Še isti večer so tržaški pevci nastopili v Sarajevu v okviru festivala Dnevi Kantona Sarajevo. Lokacija je bila enkratna – zapeli so na vhodnem stopnišču Narodnega gledališča (po zaslugi direktorja Dina Mustafića), pred njimi pa je na oder stopil zbor Sarajevske filharmonije. »Zadovoljni smo, ker smo lahko nastopili v multikulturnem mestu, kakršno je Sarajevo, ki nosi tako težko breme zgodovine. Spomin se nam je večkrat povrnil v vojna leta, zato je bilo toliko bolj ganljivo, ko smo občutili, da se mesto kulturno prebuja in smo bili za en večer del novega kulturnega utripa,« je zaupala predsednica zbora Rada Zergol, ki je dodala, da so tako v Jablanici kot v Sarajevu občutili veliko spoštovanje do NOV in veliko prizadevanje za ohranjanje tiste zgodovine.