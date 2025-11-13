Travme rešuje na teniških igriščih

Prav v dneh zaključnega turnirja ATP v Turinu in v trenutku, ko zanimanje za tenis v italijanski javnosti dosega zgodovinski vrhunec (zlasti po zaslugi uspehov Jannika Sinnerja), so teniška igrišča in udarjanje žogice na sporedu tudi v italijanskih kinodvoranah.

Na letošnjem beneškem filmskem festivalu predstavljeni celovečerec Il maestro (Učitelj) je posebej obetaven zaradi obravnavane teme - tenisa in pa seveda protagonista Pierfrancesca Favina, ki malokdaj razočara.

Danes najbolj priljubljeni italijanski igralec je v filmski zgodbi Raul Gatti, nekoč uspešen in perspektiven tenisač, ki je z loparjem dosegel osmino finala, a kljub talentu se nato ni uspel dokopati dlje. To predvsem zaradi razvad in uživaškega življenja, ki ju je okusil na robu teniških igrišč. Tam, kot tudi sam pove v zrelejših letih, je bilo šampanjca in žensk na pretek.

Nova življenjska dimenzija in zabava sta ga tako prevzeli, da se je ravno zaradi njiju kmalu zaključila njegova uspešna teniška pot.

Pri petdesetih se njegova usoda sreča s tisto malega Feliceja Milelle, trinajstletnega dečka, čigar prihodnost želi popolnoma oblikovati ambiciozni in zafrustrirani oče, ki upa, da bo prav prek sinovih uspehov tudi sam dosegel to, kar zasleduje že vse življenje. Feliceja tako preda v Raulove roke, ker želi, da iz njega naredi pravega šampiona. Učitelj Gatti res sprejme to odgovorno delo, vendar mu zaradi osebnih težav ne more biti kos ...

Dvainpetdesetletni rimski režiser Andrea Di Stefano, ki je pred tremi leti s filmom L’ultima notte d’Amore (zadnja Amorejeva noč) dosegel enega največjih filmskih uspehov zadnjih let v Italiji (s prodajo vstopnic so zaslužili tri milijone in pol evrov), se tako v družbi njemu najdražjega igralca, danes šestinpetdesetletnega Favina, ponovno vrača na velika platna, pa čeprav z dokaj drugačno zgodbo. Akcijo policijskih trilerjev je tokrat postavil na teniška igrišča, medčloveške dinamike pa zelo poglobljeno prikazuje v odnosu med mladim igralcem in učiteljem, ki v določenem trenutku postane tudi Felicejev oče, predvsem pa mu ravno Felice pomaga, da se loti reševanja mnogih travm iz preteklosti.

Il maestro

Država: Italija, 2025

Režija: Andrea Di Stefano

Igrata: Pierfrancesco Favino in Tiziano Menichelli