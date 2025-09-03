Tržaško gledališče La Contrada praznuje prvih petdeset let

»Pol stoletja: v novi sezoni, označeni z zaporedno številko 50, bo tržaško gledališče La Contrada praznovalo 50 let neprekinjenega delovanja. Kot je na predstavitvi programa za sezono 2025-2026 s ponosom poudarila umetniška vodja teatra Livia Amabilino, bo 22. aprila 2026 poteklo natanko 50 let, odkar je »četverica pogumnih« - Orazio Bobbio, Ariella Reggio, Lidia Braico in Francesco Macedonio - ustanovila nov teater, tedaj usmerjen predvsem v sodobno gledališko ustvarjanje. Z leti se je marsikaj spremenilo in danes želi Contrada »z nasmehom in ironijo opozarjati na aktualne teme«.

Predani komediji

Sicer pa je že dolgo prav osredotočenost na komedijo eden od prepoznavnih znakov tega gledališča, ki si je v letih pridobilo trdnejši (pravni) status in zvesto občinstvo. Domuje v občinskih prostorih, po enem od ustanoviteljev in dolgoletnem igralcu so dvorano poimenovali »Orazio Bobbio«, ki jo z drugimi prostori občina daje v uporabo gledališču.

Obletnico bodo slovesno obeležili ob »rojstnem dnevu«, za novo sezono pa so pripravili dokaj zanimiv program. Osnovni abonma šteje 12 uprizoritev, od teh so štiri produkcije oziroma koprodukcije domačega teatra. Niti v jubilejni sezoni se Contrada ni izneverila običaju, da 16. oktobra začenja sezono s komedijo v narečju. Tokrat so izbrali Goldonijeve Baruffe (Barufe), ki so jih - kot je pojasnil režiser Lino Marrazzo - precej priredili, ne samo jezikovno. Dodali so namreč songe, tako da bo predstava precej spominjala na kabaret.