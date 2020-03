Tudi 40 let kasneje vrhunska Back in Black

1980 je leto, ki je močno zaznamovalo svetovno glasbeno sceno. Izšle so marsikatere imenitne plošče: prvenec mladega heavy metal benda Iron Maiden, Ace of Spades Lemmyja in njegovih Motörheadov, The Game benda Queen, British Steel znamenitih Judas Priest in še bi lahko našteval. Nobena izmed teh plošč pa ni doživela komercialnega uspeha albuma Back in Black avstralske zasedbe AC/DC! Back in Black je namreč med petimi najbolj prodajanimi albumi vseh časov, nekateri ga celo uvrščajo na drugo mesto (na prvem še vedno kraljuje Thriller Michaela Jacksona).

AC/DC je danes ena izmed najbolj znanih rokenrol skupin vseh časov. Svojo skoraj petdesetletno glasbeno kariero je začela daljnega leta 1973 v Sydneyju. Bend sta takrat ustanovila mlada fanta škotskega porekla, brata Malcolm in Angus Young. Oba sta igrala kitaro, k projektu pa sta povabila še pevca Davea Evansa, basista Larryja Van Kriedta in bobnarja Colina Johna Burgessa. Nekaj mesecev kasneje je pevca zamenjal Škot Bon Scott, leto kasneje pa sta basista in bobnarja nadomestila Mark Evans in Phil Rudd.

Prvenec High Voltage je zagledal luč leta 1975, sledile so mu še štiri plošče, leta 1979 pa je bend končno zaslovel na svetovni ravni z albumom Highway To Hell. Mešanica rokenrola in bluz ritmov, predvsem pa karizmatični kitarist Angus Young in izredni frontman Bon Scott so bile prave sestavine za planetarni uspeh. »Preroški« naslov Highway To Hell (avtocesta v pekel) pa se je dejansko uresničil, ko je 19. februarja leta 1980 Bon Scott umrl zaradi zastrupitve z alkoholom. Leto 1980 je tako postalo prava prelomnica za avstralski bend. Osnutki za novo ploščo so bili pripravljeni že pred Scottovo smrtjo, člani skupine so se zato po nekaj mesecih odločili za nadaljevanje kariere z novim pevcem Brianom Johnsonom. Julija istega leta je zagledal luč monumentalni album Back in Black, plošča s črno platnico, posvečena preminulemu Scottu. Mrtvaški udarci zvonov so uvod v prvo pesem Hells Bells, eno izmed najbolj znanih bendovih uspešnic. Ritem plošče pospešita naslednji Shoot To Thrill in Giving The Dog A Bone. Vrhunec ploščka pa dosežeta Back in Black in najkrajša, a tudi najboljša pesem albuma, You Shook Me All Night Long.

Nekateri trdijo, da po albumu Back in Black AC/DC niso več bili pravi AC/DC ... dejstvo pa je, da je po štiridesetih letih Back in Black še vedno potna, hrapava in pristna rokenrol plošča.

Back in Black

AC/DC

Hard & heavy, rokenrol

Atco Records, 1980