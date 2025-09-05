Tudi novi album nabit z eksplozivno energijo

Garažni rok in rok-metal glasbena scena nasploh sta v Skandinaviji zelo živa, in to že več desetletij. Surovi rok, poln distorzij, so na Švedskem v osemdesetih že igrali bendi Nomads, Wylde Mammoths, The Creeps in številni drugi. Njihovo dediščino sta v devetdesetih podedovali imenitni skupini The Hellacopters in Turbonegro. Švedski garage rock sta benda predstavila po svetu. Proti koncu devetdesetih pa je v manjšem mestu Fagersta kot strela z jasnega udarila nova zasedba The Hives!

Fantom sem prvič prisluhnil pred petindvajsetimi leti. Spomnim se, ko je leta 2000 izšel bendov drugi plošček Veni Vidi Vicious. Prvi singel Hate To Say I Told You So je bil prava bomba. Kot marsikateri najstnik sem v tistem obdobju rad poslušal pank rok glasbo. Naši walkmani so kar pokali z bendi The Offspring, Green Day, NOFX, Rancid in drugimi. The Hives pa so bili drugačni. Kitare so bile bolj »garažne«, energija, ki jo je sprožala njihova glasba, pa ravno tako eksplozivna kot tista naših pank rok idolov.

Čakal sem na priložnost koncerta v živo, ta pa se mi je pojavila nekaj let kasneje, leta 2007, ko sem se s prijatelji odpravil v Budimpešto na takrat največji evropski glasbeni festival Sziget. Program festivala je bil tistega leta vrhunski kot še nikoli prej in niti potem. The Hives so na glavnem odru nastopili v popoldanskih urah. Njihov enourni nastop je bil enkraten. Živo pred seboj imam frontmana Pera Almqvista, ki je brez prestanka prepeval in skakal po ogromnem odru. Skozi ves nastop pa sta mu neutrudno sledila fanta, ki sta morala paziti, da se mu mikrofonski kabel ne bi kam zataknil ...

Še istega leta je izšel bendov tretji album, The Black And White Album, ki je ravno tako sledil glasbenemu kalupu prejšnjih. Prvi singel Tick Tick Boom je v hipu postal radijska uspešnica, zasedba pa je ponovno potrdila svoj izjemni glasbeni potencial. Sledil je še plošček Lex Hives iz leta 2012, nato pa obdobje, dolgo več kot deset let, brez novega albuma. Bend je od časa do časa izdal kak singel, basista Mattiasa Bernvalla pa je zamenjal Johan Gustafsson.

Po dolgem premoru je pred dvema letoma ugledal luč sveta nov album, The Death Of Randy Fitzsimmons. Desetletna pavza ni pokvarila glasbenega filinga. Nasprotno, še bolj ga je utrdila. Prvega aprila letos je brez večje reklame po dveh letih izšel nov single Enough Is Enough. Spet prava glasbena bomba, manj kot tri minute dolg in jezen hit. Dva meseca kasneje je napočil čas za ravno tako dobro Paint A Picture, nato še dva singla in prejšnji teden celoten album The Hives Forever Forever The Hives. Po skoraj tridesetih letih še vedno rokenrol garancija.

The Hives Forever Forever The Hives

The Hives

Garažni rok

Play It Again Sam Recordings, 2025