Tudi po 30 letih zvesti pank koreninam

Skupina Rancid spada nedvomno v svetovno pank rok elito. Bend je v tridesetletni glasbeni karieri izdal deset studijskih plošč, na začetku junija pa je zagledal luč nov album z naslovom Tomorrow Never Comes.

Ameriška zvezna država Kalifornija slovi po peščenih plažah in deskanju, poleg tega pa se je tu proti koncu osemdesetih let razvil nov val pank roka. Skupine, kot so NOFX, Green Day, The Offspring, delno Blink 182 in seveda Rancid, so s hitrimi ritmi in relativno enostavno glasbeno strukturo predstavile pank glasbo širši javnosti.

Nekateri izmed teh bendov (beri Green Day, Blink 182 in The Offsping) so se, tudi zaradi zasluženega slovesa, bolj približali pop ritmom. Zasedbi NOFX in Rancid pa sta ostali zvesti prvotni pank glasbeni poti.

Bend Rancid sta leta 1991 ustanovila pevec in kitarist Tim Armstrong ter basist Matt Freeman. Njima se je kmalu nato pridružil še bobnar Brett Reed. Fantje so leta 1993 izdali svoj istoimenski prvenec, leto kasneje pa je postal stalen član skupine še karizmatični pevec in kitarist Lars Frederiksen. Zasedba je prodrla na svetovno glasbeno sceno z naslednjim ploščkom ...And Out Come The Wolves, na katerem lahko prisluhnemo tudi ska rok ritmom in tu pa tam celo reggae glasbi.

Leta 2006 je bobnarja Bretta Reeda zamenjal Branden Steineckert, tri leta kasneje je skupina izdala ploščo Let The Dominoes Fall, nato pa so se člani benda posvetili samostojnim glasbenim projektom. Po petih letih je leta 2014 zagledal luč plošček ...Honor Is All We Know, tri leta kasneje še album Trouble Maker, danes pa imamo pred sabo novo pank vragolijo Tomorrow Never Comes.

Rancid so po več kot tridesetih letih še vedno zvesti svojim glasbenim koreninam. Edinstveni so tudi njihovi nastopi v živo, kdor je Frederiskenu in tovarišem prisluhnil pred nekaj tedni v Ljubljani, bo to gotovo potrdil.

Novo ploščo Tomorrow Never Comes sta tudi tokrat izdali glasbeni založbi Hellcat Records in Epitaph Records, sestavlja jo šestnajst komadov, traja pa, kot se za pravi pank rok plošček spodobi, manj kot pol ure! Uvodna in naslovna pesem Tomorrow Never Comes je tudi prvi single albuma. Gre za pravo pank rok – hardkor klofuto, izreden komad, s katerim bend svari svojo publiko, naj se ne briga za prihodnost, temveč naj se raje osredotoči na sedanjost.

Hitri pank rok in pa hardkor ritmi igrajo glavno vlogo v res vseh šestnajstih skladbah, brez premora. Kapo dol, Rancid forever!

Tomorrow Never Comes

Rancid

Pank rok, hardkor

Hellcat Records/Epitaph Records, 2023