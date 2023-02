»Umetnik je orodje, umetnost je cilj«

»Petra Grassi je izjemna glasbenica, ki si je v borih desetih letih izborila mesto v samem svetovnem vrhu zborovske glasbe,« so prve besede utemeljitve nagrade, ki jo bo tržaška zborovodja prejela ob slovenskem kulturnem prazniku. Podelili so ji jo včeraj na osrednji proslavi Slovencev v Italiji v Poštni palači v Trstu. Ključno protagonistko sedanje zborovske scene smo ujeli med številnimi delovnimi obveznostmi, da bi nam posredovala prve vtise in misli ob prejemu nagrade.

Katere so izkušnje ali priznanja, ki na vaši osebni lestvici zasedajo prve tri stopničke?

Kariera je naravna posledica popolne predanosti smotru posameznikovega delovanja. Umetnik je orodje, ni cilj. Umetnost je cilj. Na odru dam vse od sebe, pa če je na koncertu en poslušalec ali polna dvorana.

Če moram izbirati, na stopničke uvrščam mednarodno tekmovanje za dirigente v Hong Kongu, dirigentsko vodstvo Italijanskega nacionalnega mladinskega zbora (CGI) in Vikrino absolutno zmago na mednarodnem zborovskem tekmovanju Seghizzi.