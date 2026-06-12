Umrl britanski umetnik David Hockney

Umrl je britanski umetnik David Hockney, ki velja za enega najbolj cenjenih in vplivnih britanskih umetnikov sodobnosti. Star je bil 88 let. Kot je sporočila njegova tiskovna predstavnica Erica Bolton, je umetnik umrl mirno v četrtek na svojem domu.

V izjavi za javnost so med drugim navedli, da je Hockney, ena najpomembnejših osebnosti sodobne umetnosti 20. in 21. stoletja, umrl slab mesec pred svojim 89. rojstnim dnem, ter da bodo podrobnosti o pogrebnih in spominskih slovesnostih sledile v kratkem.

Slikar, risar, grafik, scenograf in fotograf Hockney se je rodil 9. julija 1937 v angleškem Bradfordu v grofiji Zahodni Yorkshire. V 50. letih minulega stoletja se je izobraževal na Umetniški šoli v Bradfordu, nato pa na Kraljevi umetniški akademiji v Londonu, kjer je leta 1962 diplomiral z zlato medaljo in se kasneje uveljavil kot eden najpomembnejših talentov nove generacije britanskih umetnikov.

Hockneyjeva umetniška kariera je trajala sedem desetletij. Med njegov najbolj znane slike sodijo dela The Splash, A Bigger Splash, Portret umetnika (Bazen z dvema likoma), Moji starši ter slika Gospod in gospa Clark in Percy.

Nekatere izmed njegovih najbolj znanih slik so nastale po selitvi v Los Angeles leta 1964, ko je začel upodabljati življenjski slog južne Kalifornije. V začetku 21. stoletja se je vrnil v angleški Yorkshire ter se začel ponovno ukvarjati s pokrajinami svoje rodne dežele. Nastalo je nekaj njegovih najambicioznejših oljnih slik.

Hvalili so ga zaradi uporabe različnih formatov, saj je digitalno umetnost in uporabo iPadov sprejel enako kot tradicionalno slikarstvo.

Posvetil se je tudi grafiki, scenografiji in fotografiji ter se spoprijel z vedno novimi mediji, med katerimi so bili fotokopirni in faksirni aparati, računalnik, risanje na iPhonu in iPadu, ter vitraži.

Od leta 2007 naprej sta iPhone in iPad postala osrednja elementa Hockneyjevega ustvarjanja in leta 2011 je nastala obsežna serija The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire.

Dekan Westminsterske opatije ga je šest let kasneje tudi povabil k izdelavi vitraža v čast takratni britanski kraljici Elizabeti II., ki so ga odkrili oktobra 2018. Že pred tem ga je kraljica Elizabeta II. leta 1997 imenovala za člana Reda častnih tovarišev, leta 2012 pa za člana Reda za zasluge.

Letos je Hockney postal eden redkih nedržavljanov Francije, ki so mu v tej državi podelili naziv častnika v prestižnem Redu legije časti.

Bil je zagrizen kadilec. Kadil je vse do konca svojega življenja in nasprotoval protikadilskim zakonom.

Za njim ostajajo njegov dolgoletni partner in spremljevalec Jean-Pierre Goncalves de Lima, njegov pranečak Richard, ki mu je v zadnjih letih pomagal v ateljeju, brata Philip in John ter številne nečakinje, nečaki, pranečakinje in pranečaki.