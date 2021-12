Umrl član zasedbe Il Divo Carlos Marin

V 54. letu starosti je umrl španski pevec Carlos Marin, član slovite skupine Il Divo. Po poročanju tujih medijev naj bi izgubil bitko s covidom-19. Ob smrti baritonista so člani skupine na Twitterju zapisali, da »nikoli več ne bo takšnega glasu in duha, kot ju je imel Carlos«.

Kot so ob smrti v Nemčiji rojenega španskega pevca še zapisali člani skupine - David Miller, Sebastien Izambard in Urs Buhler - ga bodo pogrešali tako njegovi prijatelji in družina kot glasbeni oboževalci. »17 let smo bili skupaj na neverjetni poti kot Il Divo in pogrešali bomo dragega prijatelja,« so poudarili.

Novico o pevčevi hospitalizaciji je skupina objavila 16. decembra, vendar je takrat še, kot je zapisala, upala in molila za njegovo okrevanje.

Nekateri mediji poročajo, da je bil pevec pozitiven na koronavirus ter pozneje hospitaliziran v bolnišnici v Manchestru, kjer se mu je stanje močno poslabšalo. Marin je še v začetku meseca stal na odru, skupina pa je zaradi njegove bolezni preložila datume svoje turneje po Veliki Britaniji.