Umrl igralec iz detektivske serije Starsky in Hutch David Soul

Umrl je ameriški igralec David Soul, najbolj znan po vlogi detektiva Kennetha »Hutcha« Hutchinsona v kriminalistični televizijski seriji Starsky in Hutch. Star je bil 80 let.

Igralčevo smrt je potrdila njegova žena Helen Snell, ki je sporočila, da je umrl v krogu družine. »S svetom je delil veliko izjemnih darov kot igralec, pevec, pripovedovalec zgodb, kreativni umetnik in prijatelj. Njegovega nasmeha, smeha in strasti do življenja se bodo spominjali mnogi, katerih življenja se je dotaknil,» je zapisala.

V priljubljeni televizijski seriji v 70. letih, ki so jo videli tudi po svetu, je Soul zaigral skupaj s Paulom Michaelom Glaserjem. Par je nato nastopil tudi v epizodnih vlogah v celovečernem filmskem remaku iz leta 2004, v katerem sta glavni vlogi odigrala Ben Stiller in Owen Wilson ter legendarna lika predstavila mlajši generaciji.

Soul je po poroki z Britanko Snell več kot desetletje živel v Londonu. Znan je bil tudi po vlogah v serijah in filmih Here Come The Brides, Magnum Force in The Yellow Rose. Na vrhuncu igralske slave je posnel pet albumov ter kasneje izdal še kompilacijo.

Skladbi Don’t Give Up On Us in Silver Lady, ki ju je izdal leta 1976 in leta 1977, sta se uvrstili na vrh lestvice singlov v Veliki Britaniji. Pesem Silver Lady so nato leta 2014 uporabili tudi kot podlago za reklamo britanskega avtobusnega prevoznika National Express.

Soul se je rodil v Chicagu 28. avgusta 1943 kot David Solberg ter otroštvo preživel med Južno Dakoto in Berlinom po drugi svetovni vojni. Začel je kot glasbenik s prepevanjem v oddaji The Merv Griffin Show. Kasneje je med drugim nastopil še v seriji Miami Vice ter predelavi televizijske serije Casablanca.

V 90. letih prejšnjega stoletja je debutiral na odru West Enda v igri Blood Brothers. Sodeloval je tudi v muzikalu Jerry Springer - The Opera kot razvpiti voditelj pogovorne oddaje.

Znan je bil še po svojem aktivizmu, predvsem glede živali.