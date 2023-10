Umrl je David Šuligoj, basist skupine Avtomobili

»Zbogom, David« so danes odmevale besede slovesa od člana skupine Avtomobili, basista Davida Šuligoja, ki je mnogo prezgodaj umrl v 60. letu starosti, poročajo Primorske novice. Poznan je bil kot prvi solastnik in soustanovitelj Radia Robin, odličen tonski mojster in glasbenik, lastnik studia Sonus in tudi kot mož, ki mu je Marko Vuksanović pred dvema desetletjema predal poslanstvo basa, medtem ko se je sam posvetil izključno vokalu. Avtomobili so lani praznovali 40 let ustvarjanja, skupino, ki sta jo ustanovila brata Marko in Mirko Vuksanović (klaviature, vokal) pa sooblikujejo še Boštjan Andrejc Bushy (kitara, vokal), David Morgan (bobni) in do današnjega dne tudi David Šuligoj. Šugo, kot so ga klicali prijatelji, je kot tonski mojster ustvarjal že slavni album skupine Skozi leta (1994), na naslednjem Navaden dan (1997) je igral orglice in pel spremljevalni vokal, na plošči Mesta železniških postaj (2006) pa je že pustil svojo bas linijo in jo mojstrsko držal vse do danes.