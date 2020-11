Umrl je Martin Lumbar, odpel je nepozabno Kekčevo pesem

Umrl je skladatelj, pevec, instrumentalist in učitelj glasbe Martin Lumbar. Zaslovel je, ker je kot osemletni deček v filmu Srečno, Kekec! leta 1963 odpel Kekčevo pesem. Tedaj je glas posodil Velimirju Gjurinu. Besedilo Kekčeve pesmi je napisal Kajetan Kovič, orkester RTV Ljubljana pa je vodil Marjan Vodopivec.

V radijskem otroškem in mladinskem zboru je Martin Lumbar bil med drugim prvi solist. Vse življenje se je nato ukvarjal z glasbo, bil je svobodni umetnik in aktiven glasbenik. Sodeloval pa je tudi pri filmskih in gledaliških projektih, med drugim tudi z ansamblom Laibach.

»Ati, lepo potovanje ti želim, se vidimo v naslednjem življenju,« je na Facebooku zapisal njegov sin.