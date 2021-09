Umrl Mikis Theodorakis, avtor glasbe za film Grk Zorba (video)

V 97. letu starosti je v Atenah umrl Mikis Theodorakis, znani grški skladatelj in politik. Njegovo najbolj znano delo je glasba za spremljavo filma Grk Zorba (kasneje jo je uporabil tudi za svoj istoimenski balet). Poleg filmske glasbe je pisal tudi balete, opere, kantate, oratorije, cikluse pesmi in simfonije. Znana je bila tudi njegova pesem O Kaimòs, ki jo je zapela Iva Zanicchi pod naslovom Un fiume amaro. Velik glasbeni talent in politični antikonformist je bil simbol grškega uporništva proti diktaturi. Med drugo svetovno vojno, po okupaciji Grčije, ki so jo zasedle nemške, italijanske in bolgarske enote, je Theodorakis pri zgolj 17 letih, postal borec za svobodo, v državljanski vojni (1947-1949) pa se je postavil na stran levice. V boju proti diktaturi po državnem udaru polkovnikov leta 1967 so ga tudi zaprli in mučili. Izpuščen je bil leta 1970, ko je odpotoval v Pariz, kjer je štiri leta preživel v izgnanstvu, nato pa so ga v rodni Grčiji sprejeli kot heroja.