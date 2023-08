Umrl Toto Cutugno (VIDEO Evrovizija 1990 s skupino Pepel in kri)

V 81. letu starosti je danes v bolnišnici San Raffaele v Milanu za posledicami dolgotrajne bolezni umrl znani italijanski pevec in glasbeni producent Toto Cutugno. Zaslovel je v osemdesetih letih zlasti s pesmijo L’italiano, ki je obkrožila svet, večkrat je nastopil na sanremskem festivalu, na katerem je tudi zmagal. Osvojil je med drugim pesem Evrovizije leta 1990 v Zagrebu s pesmijo Insieme: 1992, z njim je nastopila tudi slovenska skupina Pepel in kri. Napisal je več pesmi in uspešnic tudi za druge pevce.