Smrt

Umrl znani italijanski kantavtor Gino Paoli

Napisal je več pesmi, ki so se zapisale v zgodovino italijanske lahke glasbe in v kolektivni spomin

Spletno uredništvo |
Genova |
24. mar. 2026 | 15:14
    Gino Paoli (ANSA)
Pri starosti 91 let je ponoči v Genovi umrl znani italijanski kantavtor Gino Paoli. Rodil se je 23. septembra 1934 v Tržiču. Bil je med drugim zelo povezan z drugo velikanko italijanske lahke glasbe, Ornello Vanoni, ki je preminila pred le štirimi meseci, s katero je bil nekoč tudi v razmerju. Njegova partnerica je bila tudi znana filmska igralka Stefania Sandrelli.

Napisal je več pesmi, ki so se zapisale v zgodovino italijanske lahke glasbe in v kolektivni spomin, kot so med drugim Senza fine, Il cielo in una stanza, Sapore di sale, Che cosa c’è, La gatta, Una lunga storia d’amore in še mnoge druge.

