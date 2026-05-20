Nagrada vilenica ukrajinskemu literatu Serhiju Žadanu

Letošnji prejemnik nagrade vilenica je ukrajinski literat Serhij Žadan. Njegova dela so prevedena v številne jezike, tudi v slovenščino. Kot je zapisala žirija festivala Vilenica, sta za njegovo ustvarjanje značilna izrazit ritem jezika ter mešanje poezije, družbene kritike in humorja.

Žadanova dela so osredotočajo na življenje običajnih ljudi v postsovjetski Ukrajini, je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik žirije za nagrado vilenica Gregor Podlogar. V svojih delih ustvarja napeto vzdušje, v katerem raziskuje teme identitete, svobode, vojne, migracij in spomina ter probleme sodobne družbe. Žadanova literatura je glas Srednje Evrope, ki prihaja od spodaj navzgor in je tako tudi zagovor nedolžnih. Žadan je avtor, ki s svojim delom uteleša duha festivala Vilenica.

Žadan ima tudi punk bend Zhadan i Sobaky (Žadan in psi). Po začetku ruske invazije leta 2022 je postal pomemben glas ukrajinske civilne družbe in humanitarni organizator v Harkovu. Kot je povedal organizatorjem Vilenice, je počaščen, da bo prejemnik letošnje vilenice in se bo festivala udeležil.

Žadan je leta 1996 diplomiral na Fakulteti za ukrajinsko-nemško filologijo harkovske nacionalne pedagoške univerze, kjer je leta 2000 tudi doktoriral. Je prejemnik več domačih in mednarodnih nagrad, vključno z nagrado za mir Združenja nemških založnikov in knjigotržcev leta 2022.

Leta 2018 je avtor obiskal Slovenijo kot gost festivala Literature sveta Fabula. Takrat je izšla tudi knjiga Vorošilovgrad. Zgodba romana se odvija v majhnem mestu, ki se je po razpadu Sovjetske zveze preimenovalo v Lugansk, in prikazuje postsovjetsko resničnost samostojne Ukrajine. Roman Internat se medtem osredotoča na vojno v Donbasu leta 2015 in predstavlja takratne izkušnje žensk, otrok in moških, njihova občutenja negotovosti, obupa in groze.

Med njegova najbolj znana dela sodijo še Depeche Mode, Himna demokratične mladine in Mezopotamija.

Letošnji 41. mednarodni festival Vilenica bo potekal med 1. in 5. septembrom, tokrat pod sloganom Krasni novi svet - Fluidnost identitet.