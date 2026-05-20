Ščitijo in promovirajo glasbo jezikovnih skupnosti od Alp do Jadrana

Na sedežu Zadružne kraške banke Trst Gorica na Opčinah je sredi aprila potekal redni občni zbor društva Accordion Alpe Adria, ki ima kot statutarni cilj zaščito in promocijo tradicionalne narodne glasbe vseh jezikovnih skupnosti alpsko-jadranskega območja.

Uvodoma je nastopil kvartet Conturines iz doline Val Badia, ki igra ladinsko glasbo. Občni zbor je vodil predsednik društva, Tržačan prof. Zoran Lupinc, ob katerem je bil tudi Luca Postregna, župan Občine Srednje in eden izmed ustanovnih članov društva.

Prisotni člani so najprej posodobili seznam članov ter potrdili sedanji upravni odbor, nato pa so odobrili poročilo in obračun društva za leto 2025.

Vsak ima svojo nalogo

Sledila je predstavitev načrtov delovanja v letu 2026. Občni zbor je določil člane, ki bodo sledili določenim tematikam in ciljem. Takoje bil Zoran Lupinc (Kras) imenovan za koordinatorja odnosov med jezikovnimi skupnostmi, osebami, javnimi in zasebnimi ustanovami, ter profitnimi in neprofitnimi ustanovami. Marino Kranjac (Istra) se bo posvetil posredovanju znanja o tradicionalni ljudski glasbi, zlasti mlajšim generacijam. Filippo Lauretig (Benečija) in Claus Soraperra (Val di Fassa) bosta odgovorna za obveščanje in organizacijo dogodkov.

Prav tako so na občnem zboru določili krajevne predstavnike za vsako jezikovno skupnost. Theresa Apollonio in Danijel Lovrečič (splošno usklajevanje področji, italijanski Kras, Brda), Filippo Lauretig, Andrea Del Favero (Benečija, Furlanija, Karnija), Marino Kranjac (Istra), Claus Soraperra in Andreas Terzer (Dolomiti in južna Tirolska), Jure Preschern (Kanalska dolina in Koroška), Matic Stavar (slovenski Kras) in Nika Rutar (Soška dolina).

Podpredsednik Filippo Lauretig je predstavil logotip društva, in sicer: pet črt notnega črtovja, ki ponazarjajo zgodovinsko pomembnost glasbenih identitet, ki jih želijo v društvu ohraniti. Pikice predstavljajo različne jezikovne skupnosti, črta, ki jih združuje, pa spominja na obris gor in se nato postopoma prelije v griče in morje.

Tudi izlet in druženje

Marino Kranjac in Zoran Lupinc sta predstavila projekt in uporabo tradicionalne harmonike t.i.triestina. Tajnica Anna Bernich pa je izročila dve nagradi »Cyrill Demian«: prejela sta jo Bepi Pellegrinon za prispevek k uspešni izvedbi prve uradne predstavitve društva v okviru praznika Se desmonteghea v kraju Falcade septembra lani ter Luca Postregna za organizacijsko pomoč pri ustanovitvi društva. Med razpravo so prisotni predstavili tudi nekatere predloge, ki bi bili zanimivi za delovanje društva.

Druženje po občnem zboru je priredila pivnica Bunker Danjela Lovrečiča, ki je tudi med ustanovnimi člani društva. Po občnem zboru so člani obiskali kmetijo Budin v Saležu, Kraško hišo v Repnu in Tabor. Prijetno druženje se je zaključilo v tamkajšnji restavraciji Križman, kjer so člani uživali ob igranju in poslušanju tradicionalne narodne glasbe.