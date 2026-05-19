V Zinzendorfu se začenjajo glasbeni aperitivi

Stranke okrepčevalnice Zinzendorf so zagotovo velikokrat pomislile, da prostori na glavni openski cesti posredujejo ob gostinski dejavnosti kulturni koncept in zanimiv potencial. Pozornost do lokalnih proizvodov, umetnina Klavdija Palčiča v velikem formatu v vhodni dvorani, razstave umetnikov in obrtnikov teritorija, klavir Stanke Hrovatin, ki v prvem nadstropju čaka na spretne roke pianistov, govorijo o dodatnem poslanstvu. Tudi notranje dvorišče kliče po kulturnih prireditvah in želja se bo uresničila danes, v torek, 19. maja, s prvim od treh Glasbenih aperitivov, ki si jih je zamislil glasbenik Aleksander Ipavec. Od 18. do 19. ure bo vsak torek obarvan z glasbo v živo, pijačo in prigrizkom. Na prvem večeru bo zaigral Trio Etnoploč (harmonikar Aleksander Ipavec, saksofonist Piero Purini, trobentač Matej Špacapan), na drugem, 26. maja, Duo Zi-Ga-No, ki ga sestavljata violinist Simone D’Eusanio in harmonikar Roberto Daris. 2. junija pa bo praznični večer olepšal duo Daniele D’Agaro (saksofon, klarinet) – Alessandro Turchet (kontrabas). O vsebinah nam je Ipavec povedal: » S člani Tria Etnoploč proslavljamo 25 let sodelovanja, zavezani naši mešanici raznorodnih glasbenih vplivov. Duo uveljavljenih instrumentalistov Zi-Ga-No nas bo pospremil v svet cigansko-madžarske glasbe, nazadnje bo furlanski glasbenik s svetovno dejavnostjo Daniele D’Agaro nastopil s koncertom južnoafriške glasbe. V vseh primerih je vezna nit impro pristop, tako kot mešanica etno in jazza, ki je posebno prikupna za širšo publiko.«

V primeru slabega vremena bodo glasbeni aperitivi potekali v notranjih prostorih. Rezervacija je priporočena.