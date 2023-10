$!Umrl znani karikaturist Sergio Staino

V Firencah je danes pri starosti 83 let po dolgotrajni bolezni umrl znani karikaturist in nekdanji glavni urednik vsedržavnega dnevnika Unità Sergio Staino. Bil je tudi pisatelj in režiser.

Bobo je bil njegov najbolj znani satirični lik, s katerim je zaslovel ob koncu sedemdesetih let. Sprva ga je objavljal v stripu Linus, nato še v več drugih časopisih in revijah. Z njim je na hudomušen način pripovedoval zgodbe o povprečno razmišljujočem Italijanu, delavcu oz. očetu. Sodeloval je tudi na italijanski televizijski mreži RAI 3.